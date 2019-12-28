Киностудия из Беларуси сняла цикл передач об Алтайском заповеднике

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-28T14:10:31+03:00

Первый фильм из цикла рассказывает о горах Фото: скриншот с видео на youtube

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В Алтайском заповеднике побывали представители белорусской киностудии, которые снимали цикл передач. Они вышли в эфир на телеканале «МИР».

Съемочная группа киностудии "АВЕС" (Film Studio Aves) прилетела на Алтае минувшей осенью.

Золотые горы Алтая.Фильм Первый.

- Съемочные работы проводились для цикла передач "Заповедная Россия" по заказу МТРК "МИР". В ноябре и декабре 2019 года в эфир вышло пять фильмов об Алтайском заповеднике, которые стали сюжетами передачи "Миллион вопросов о природе", - сообщают в пресс-службе заповедника.

В частности фильмы получили название «Золотые горы Алтая», «Кедровая тайга», «Бурные потоки водопада Корбу», «Место духовной силы», «Зима в горах Алтая». Уже из описания становится понятно о чем рассказывают в небольших 13-минутных документальных лентах. Вы сможете увидеть рельеф заповедника, его прекрасные воды, его обитателей, узнать легенды этих мест и то, что на Алтае 13 тысяч озер и не только это.

ИСТОЧНИК KP.RU