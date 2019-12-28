Новое оборудование установили в барнаульском кинотеатре «Премьера»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-28T12:51:49+03:00

На модернизацию и ремонт потратили около пяти миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 27 декабря, в Барнауле состоялась презентация нового цифрового оборудования установленного в кинотеатре «Премьера».

Программа получила название «Премьера». Перезагрузка». И для кинотеатра это действительно так. Как сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края из бюджета на модернизацию выделили около пяти миллионов рублей. На эти деньги не только купили новое оборудование, но и заменили кресла в зрительном зале, сделали ремонт и установили пандус.

В «Премьере показывают не только новинки мирового кинопроката, но и авторское, фестивальное кино, фильмы для людей с ограниченными возможностями. В будущем тут еще будут проводить различные акции. В частности «Кинокритика». Для всех желающих организуют встречи с режиссерами, киноведами, представителями культуры и кино.

Другой довольно интересный проект – «Театральная палитра». Гости смогут увидеть киноверсии спектаклей ведущих театром России, а также обсудить постановки с искусствоведами. Это, к слову, благотворительная акция.

И, конечно же, не стоит забывать, что именно в «Премьере» показывают фильмы в рамках всероссийской акции «Ночь кино», акции «Уличное кино», «Короткометражное кино».

ИСТОЧНИК KP.RU