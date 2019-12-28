Благоустройство за счет курортного сбора началось в Белокурихе

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-28T11:48:51+03:00

Также были определены планы на следующий год

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В городе Белокурихе сформирован перечень работ по благоустройству, которые будут проводить за счет собранного курортного сбора в следующем году.

Обсуждение и подведение итогов работ, выполненных уже в этом году, состоялось на заседании Общественного совета по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры.

Так за период с 2018 по 2019 год удалось собрать 70,6 млн рублей, в том числе 52,3 млн – в этом году.

- За счет этих средств выполнен очередной этап работ по обустройству прилегающих к курортной зоне лесов, начато благоустройство терренкуров. Также заменили и покрасили ограждение тротуаров и мостов, отремонтировали мосты вдоль гостевого маршрута, преобразилась Ореховая аллея. В 2020 году здесь сделают освещение и установят малые архитектурные формы, - сообщают в пресс-службе правительства края со ссылкой на горадминистрацию курорта.

На следующий год также заключены контракты на сумму превышающую 60 млн рублей. В частности за эти деньги в городе появится комплексная многофункциональная площадка у санатория «Алтайский замок», включающая спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Продолжится благоустройство терренкуров и установка навигации по объектам Белокурихи и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU