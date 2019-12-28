2019-12-28T10:32:05+03:00
Общество

Фильм про Виктор Томенко покажут на Алтае

В нем рассказывается о руководстве проблемным краем
Анна СЕМИНА
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Алтайском края сняли документальный фильм про губернатора региона Виктора Томенко.

Личную историю главы региона показали в эфире телеканала «Россия24», сообщает сайт vesti22.tv.

– Если сравнить нашу страну с поездом, а регионы – с вагонами, не бывает, чтобы вагоны двигались с разной скоростью, а в нашей жизни так получилось: одни почему-то вырвались вперёд, а другие стали притормаживать, но так ведь поезд разнесёт… - говорит сам Томенко.

История в фильме рассказывается от первого лица. Губернатор рассказывает о том, как принял непростое в своей жизни предложение, поступившее от президента страны Владимира Путина – возглавить, откровенно говоря, проблемный регион.

Помимо рабочих моментов в фильме уделили место и личной истории. В кадре появилась жена губернатора Татьяна Томенко. Она рассказала каким она видит своего супруга.

– Он очень лёгкий, свободный, внутренне свободный, с ним очень просто быть собой, умный, - говорит «первая леди» края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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