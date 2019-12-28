Губернатор Виктор Томенко исполнил новогоднее желание маленькой девочки

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-28T06:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил новогоднюю мечту маленькой жительницы поселка Тальменка.

Татьяна Терешина живет в многодетной семье и каждая копейка у них на счету. Девочка попросила у Деда Мороза теплую зимнюю куртку. К сожалению, лично передать подарок Виктор Петрович не смог, так как в тот день находился в Москве и принимал участие в работе Государственного совета России.

- Поэтому поздравления с Новым годом от главы региона передал начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров, - сообщают в пресс-службе правительства региона.

Девочке понравилась новая куртка. Мама Тани Надежда поблагодарила за внимание и постоянную поддержку ее семьи со стороны органов власти края, краевого отделения Российского детского фонда и администрации Тальменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU