Торговый центр "Арена" "заминировали" в Барнауле
В Барнауле в очередной раз "заминировали" торговый центр. На этот раз - "Арену" на Павловском тракте.
- "Арену" заминировали, всех посетителей эвакуировали. Кинологи, когда закончили осмотр, ничего не обнаружили, людей запустили, - сообщили очевидцы.
По словам комментаторов в паблике "Барнаул 22", чтобы не было паники, изначально объявили, что это учебная тревога.
- На самом деле, это вовсе не учебная тревога! Должны приехать кинологи с собаками, чтоб подтвердить или опровергнуть этот звонок, - написал один из горожан, когда еще ситуация до конца не прояснилась.
Напомним, в 2017 году в Барнауле перед Новым годом, как и по всей России, прошла волна ложных минирований. В частности, "бомбу подложили" в краевую клиническую больницу на Ляпидевского, 1, ТРЦ "Огни".
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ИСТОЧНИК KP.RU