Торговый центр "Арена" "заминировали" в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-27T15:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле в очередной раз "заминировали" торговый центр. На этот раз - "Арену" на Павловском тракте.

- "Арену" заминировали, всех посетителей эвакуировали. Кинологи, когда закончили осмотр, ничего не обнаружили, людей запустили, - сообщили очевидцы.

По словам комментаторов в паблике "Барнаул 22", чтобы не было паники, изначально объявили, что это учебная тревога.

- На самом деле, это вовсе не учебная тревога! Должны приехать кинологи с собаками, чтоб подтвердить или опровергнуть этот звонок, - написал один из горожан, когда еще ситуация до конца не прояснилась.

Напомним, в 2017 году в Барнауле перед Новым годом, как и по всей России, прошла волна ложных минирований. В частности, "бомбу подложили" в краевую клиническую больницу на Ляпидевского, 1, ТРЦ "Огни".

Читайте также:

Волна телефонных «минирований» докатилась до Барнаула

ИСТОЧНИК KP.RU