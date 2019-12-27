2019-12-27T15:24:47+03:00
Происшествия

Торговый центр "Арена" "заминировали" в Барнауле

Всех посетителей эвакуировали
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с "Барнаул 22"Скриншот с "Барнаул 22"
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В Барнауле в очередной раз "заминировали" торговый центр. На этот раз - "Арену" на Павловском тракте.

- "Арену" заминировали, всех посетителей эвакуировали. Кинологи, когда закончили осмотр, ничего не обнаружили, людей запустили, - сообщили очевидцы.

По словам комментаторов в паблике "Барнаул 22", чтобы не было паники, изначально объявили, что это учебная тревога.

- На самом деле, это вовсе не учебная тревога! Должны приехать кинологи с собаками, чтоб подтвердить или опровергнуть этот звонок, - написал один из горожан, когда еще ситуация до конца не прояснилась.

Напомним, в 2017 году в Барнауле перед Новым годом, как и по всей России, прошла волна ложных минирований. В частности, "бомбу подложили" в краевую клиническую больницу на Ляпидевского, 1, ТРЦ "Огни".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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