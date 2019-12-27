На Алтае возле станции Озёрки появится двухуровневая транспортная развязка

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-27T14:31:07+03:00

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В 2019 году алтайские дорожники - специалисты управления дорогами "Алтай" - приступили к строительству нового объекта. С 173 по 183 километр строят дорогу с четырьмя полосами и разделительным барьерным ограждением. Она станет продолжением четырёхполосного участка от Барнаула в сторону Новосибирска. А возле станции Озёрки появится двухуровневая транспортная развязка.

- Также проект включает строительство остановок, подземного перехода, тротуаров, пешеходных дорожек. Работы продолжатся до 2022 года, - сообщает АиФ-Алтай.

Также в дальнейшем одним из главных направлений работы Упрдор "Алтай" станет расширение Чуйского тракта. Дело в том, что автомобилисты давно жалуются на узкую трассу. Особенно в туристический сезон она загружена так, что обогнать впереди идущую машину становится смертельно опасным из-за плотного встречного потока.

ИСТОЧНИК KP.RU