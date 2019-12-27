В Барнауле временно перекроют движение на двух участках улиц

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-27T12:37:01+03:00

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В Барнауле 28 декабря из-за открытия районных елок временно ограничат движение автомобилей около площадок Ленинского и октябрьского районов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так в субботу, 28 декабря, проезд закроют с 15 до 19 часов по участку улицы Георгия Исакова от четной до нечетной стороны Островского. Также с 17 до 19-00 ограничение будет действовать по четной стороне проспекта Ленина от Чеглецова до Петра Сухова.

В эти часы изменится движение автобусов:

- По маршрутам №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении движение организуют по улице Северо-Западной – пр-кту Калинина – пр кту Космонавтов, затем по маршрутам и в обратном направлении.

- По маршруту №6: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Антона Петрова – разворот на пересечении ул.Антона Петрова с ул.Ленинградской – ул.Антона Петрова, потом по маршруту, в обратном направлении: … ул.Антона Петрова – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, дальше – по маршруту.

- По маршруту №24: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, затем – по маршруту.

- По маршруту №29: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – ул.Малахова, дальше – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Малахова – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, потом по маршруту.

К тому же изменится движение троллейбусного маршрута №1: от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «пл.Баварина» – по маршруту, в обратную сторону: пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ул.Малахова – ул.Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул.Георгиева – остановка «Барнаульский зоопарк».

ИСТОЧНИК KP.RU