Барнаульцы рассказали, каким они видят идеальный парк «Изумрудный»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-27T10:56:55+03:00

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Барнаульцы поучаствовали в опросе и ответили, каким они видят обновленный парк «Изумрудный». Это анкетирование проводили Фонд имущества Алтайского края и Алтайский центр политического консалтинга. В опросе приняли участие 1500 барнаульцев.

Большинство жителей краевой столицы ответили, что в парке «Изумрудный» должны быть: зона отдыха, скамейки и беседки (проголосовало 14,6%), водоемы (13%), аллеи (9,2%), зона, имитирующая лес или луг (9%), за детскую площадку проголосовало 7,7%. Меньше голосов отдали за велосипедную дорожку, спортивную зону, цветочные клумбы и фонтан. Самое незначительное количество голосов горожане отдали за аттракционы(4,5%).

К слову, анкету опубликовали в начале декабря. С ее помощью горожане высказали свое мнение о том, как должен выглядеть идеальный парк для них.

ИСТОЧНИК KP.RU