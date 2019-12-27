Коммунальная авария произошла в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-27T06:40:45+03:00

Она разлилась по улице и превратила ее в каток

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В ночь на пятницу, 27 декабря, в Барнауле произошла коммунальная авария.

Как рассказали участники сообщества Barnaul22, порыв произошел в частном секторе, в районе пересечения улицы Никитина и переулка Революционный. По словам местных жителей, там прорвало водопровод. Вода вышла на поверхность и залила всю улицу. В совокупности с низкими температурами, которые пришли в регион в эти сутки, она стала быстро замерзать и, соответственно, превращаться в каток.

На ближайшее время водителей призывают по возможности объезжать данный участок, дабы исключить аварийные ситуации.

На данный момент аварийная бригада барнаульского водоканала уже находится на месте повреждения и устраняет последствия. Сколько работы займут по времени – неизвестно. Также не сообщается и об ограничениях в подаче воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU