Алтайский мальчик попал под машину, катаясь с горки

СЕГОДНЯ 05:03 2019-12-27T05:12:51+03:00

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Сотрудники алтайского Следкома проводят доследственную проверку по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Бурлинского района. По вине пока не установленных людей несовершеннолетний мальчик получил травмы на горке, считают следователи.

По предварительным данным, днем 23 декабря 2019 года несовершеннолетний находился на придомовой территории в одном из сел района, где катался с горки. Скат сооружения вел в сторону проезжей части дороги и не имел ограждений.

В результате, скатившись с горки в очередной раз, мальчик попал под колеса автомобиля. С травмой ноги его доставили в медицинское учреждение. Теперь все новогодние развлечения он пропустит.

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Они намерены выяснить, кто построил горку, и почему эти люди не соблюдали технику безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU