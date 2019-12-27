Стало известно, где посмотреть новогодние салюты в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:55 2019-12-27T05:55:31+03:00

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Мэрия Барнаула опубликовала план праздничных мероприятий на Новый год и раскрыла дату и время, когда можно будет увидеть фейерверк на площади Сахарова и в других районах города.

Главная барнаульская ёлка официально откроется 28 декабря в 18 часов вечера. Здесь пройдут праздничные мероприятия под названием «Новый год побеждает!», а в 19 часов запустят салют.

Фейерверки можно будет посмотреть еще в четырех районах города: в поселке Южном на площади у местного ДК, в парке спорта имени А. Смертина, на площади Мира и на площади перед ДК «Трансмаш» у парка «Солнечный ветер». Все они состоятся в то же время, что и на Сахарова — в 19 часов 28 декабря.

Для тех, кто хочет устролить салют у себя во дворе, администрация выпустила предостережения:

- покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах и проверяйте сертификаты соответствия на товар, если не хотите лишиться конечностей или глаз;

- берегите пиротехнику от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, чтобы она не испортилась;

- не берите товар, если он помят, сломан фитиль или есть потеки;

- не приобретайте изделие с истекшим сроком годности;

- не держите пиротехнику около легковоспламеняющихся предметов и обогревательных приборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU