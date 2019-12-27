2019-12-27T05:55:31+03:00
Новый год 2020

Стало известно, где посмотреть новогодние салюты в Барнауле

Праздник на площади Сахарова официально начнется 28 декабря
Анастасия Корягина
Поделиться:
Новогодний салют в Барнауле.Новогодний салют в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Барнаула опубликовала план праздничных мероприятий на Новый год и раскрыла дату и время, когда можно будет увидеть фейерверк на площади Сахарова и в других районах города.

Главная барнаульская ёлка официально откроется 28 декабря в 18 часов вечера. Здесь пройдут праздничные мероприятия под названием «Новый год побеждает!», а в 19 часов запустят салют.

Фейерверки можно будет посмотреть еще в четырех районах города: в поселке Южном на площади у местного ДК, в парке спорта имени А. Смертина, на площади Мира и на площади перед ДК «Трансмаш» у парка «Солнечный ветер». Все они состоятся в то же время, что и на Сахарова — в 19 часов 28 декабря.

Для тех, кто хочет устролить салют у себя во дворе, администрация выпустила предостережения:

- покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах и проверяйте сертификаты соответствия на товар, если не хотите лишиться конечностей или глаз;

- берегите пиротехнику от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, чтобы она не испортилась;

- не берите товар, если он помят, сломан фитиль или есть потеки;

- не приобретайте изделие с истекшим сроком годности;

- не держите пиротехнику около легковоспламеняющихся предметов и обогревательных приборов.

Читайте также:

Новый год 2019-2020 в Барнауле: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа мероприятий на Новый год 2019-2020 в Барнауле: дискотека, «Шалости крыски Лариски», «Трезвая пробежка» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска
В Барнауле выпала двойная месячная норма снега
Коммунальная авария произошла в Барнауле
Стало известно, где посмотреть новогодние салюты в Барнауле
Алтайский мальчик попал под машину, катаясь с горки
Конюх из алтайского села совершил насилие над двумя маленькими сестрами и показывал им порно
Снег в Барнауле расчистят только к Новому году
На улицы Барнаула вышли волонтеры-«снегоборцы»
Барнаул сковали 10-балльные пробки, одна из которых продержалась 8 часов
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом Алтайского края в 2019 году
Министр транспорта Алтайского края откопал две машины и опоздал на работу
На Алтае начали изымать снюс из торговых точек
На всех трассах Алтайского края открыли движение
Змеиногорец выкопал машину знакомого из снега и угнал
В центре Барнаула встают трамваи из-за неубранного снега
«На Волне»: в Барнауле появится новый жилой комплекс
Спартакиада Алтай-Кокса определила сильнейших баскетболистов
«Сложно, но управляемо»: в Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега
Новым «промышленным вице-губернатором» станет Александр Климин
Осужденный из алтайской колонии принял участие во Всероссийском чемпионате по шахматам
В Барнауле восстановили движение троллейбусов
В Бийске откроется центр рентгенохирургии
Стало известно, где в Барнауле построят гостиницу Radisson