Барнаул сковали 10-балльные пробки, одна из которых продержалась 8 часов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-26T14:38:58+03:00

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В четверг, 25 декабря Барнаул отметился необычно сложной пробкой — от улицы Мамонтова, улица Челюскинцев, Базарного переулка до улицы Гоголя. В пробке длиной 2.3 км можно потерять более получаса, что на 25 минут больше обычного.

По данным сервиса Яндекс.пробки, очень плотное движение наблюдается сейчас на Змеиногорском тракте, Красноармейском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного. На этом участке застряли фуры – они не могут выехать из города.

Зафиксирована необычно сложная пробка — Красноармейский проспект, улица Аванесова, от улицы Гоголя до переулка Карева. В пробке длиной 2.4 км можно потерять 24 минуты, что на 19 минут больше обычного.

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это проспект Ленина из центра (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), улица Кутузова, Загородная улица к шоссе Ленточный Бор (4 балла, что на 3 балла выше обычного), Власихинская улица в центр (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня были:

13:38, Красноармейский проспект, 3.4 км, от улицы Мамонтова до проспекта Строителей. Пробка продержалась 8 (!) часов.

16:29, Власихинская улица, 3.1 км, от остановки Власихинское кладбище до улицы Попова. Пробка продержалась 4 часа 30 минут.

12:17, улица Попова, 2.7 км, от Северного Власихинского проезда до улицы Энтузиастов. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

13:08, улица Челюскинцев, улица Мамонтова, 2.7 км, от улицы Папанинцев до переулка Пороховой Взвоз. Пробка продержалась 1 час.

09:05, Павловский тракт, 2.5 км, от улицы Малахова до улицы Фурманова. Пробка продержалась 2 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU