2019-12-26T14:21:26+03:00
Спорт

Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом Алтайского края в 2019 году

«Алтайский спорт» опубликовал список претендентов на звание лучшего
БОРЗОВ Денис
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Сергей ШубенковСергей ШубенковФото: Олег УКЛАДОВ
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В четверг, 26 декабря были подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края». Лучшим спортсменом в этом году стал заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике Сергей Шубенков из Барнаула. Ему достанется приз «Олимпийская доблесть Алтайского края».

Атлет в этом году завоевал серебряную медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами, выиграл ту же дистанцию на Всемирных летних военных играх, дважды стал первым на крупнейших коммерческих стартах в мире лёгкой атлетики - этапах «Бриллиантовой лиги».

Как сообщает «Алтайский спорт», комиссия назвала десятку лучших спортсменов в олимпийских видах спорта. Также были отмечены сильнейшие паралимпийцев, троих наиболее отличившихся атлетов в видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр, три олимпийские надежды - спортсменов не старше 18 лет, лучшего спортсмена-ветерана, лучшую команду по игровым видам спорта, а также лучших тренеров Алтайского края в 2019 году.

Со списком лучших спортсменов региона можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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