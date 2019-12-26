На всех трассах Алтайского края открыли движение
На всех трассах алтайского края федерального и регионального значения теперь можно проехать, сообщает «Алтайавтодор». Этого удалось добиться благодаря круглосуточному режиму работы около 400 единиц снегоуборочной техники.
Однако не стоит забывать о том, что осадки продолжаются, что создает опасность попадания в аварию. За последние сутки на трассах случилось несколько ДТП, в одном из которых автомобиль перевернулся и «осел» в сугробе.
По возможности водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Если вы хотите узнать состояние дорожной обстановки, вы можете обратиться в диспетчерские службы КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, Упрдор «Алтай».
Читайте также:
В центре Барнаула встают трамваи из-за неубранного снега
На перекрестке с ул. Партизанской грузовые автомобили не могут подняться в горку. Из-за этого автомобилисты вынуждены объезжать их по встречной полосе (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU