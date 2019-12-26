2019-12-26T11:57:44+03:00
Общество

На всех трассах Алтайского края открыли движение

Водителям все еще рекомендуют отказаться от дальних поездок
БОРЗОВ Денис
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Дороги в снегуДороги в снегуФото: Анастасия Корягина
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На всех трассах алтайского края федерального и регионального значения теперь можно проехать, сообщает «Алтайавтодор». Этого удалось добиться благодаря круглосуточному режиму работы около 400 единиц снегоуборочной техники.

Однако не стоит забывать о том, что осадки продолжаются, что создает опасность попадания в аварию. За последние сутки на трассах случилось несколько ДТП, в одном из которых автомобиль перевернулся и «осел» в сугробе.

По возможности водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Если вы хотите узнать состояние дорожной обстановки, вы можете обратиться в диспетчерские службы КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, Упрдор «Алтай».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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