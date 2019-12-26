Змеиногорец выкопал машину знакомого из снега и угнал

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-26T11:46:42+03:00

На выезде из города парень не справился с управлением и улетел в кювет

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В среду, 25 декабря, в Змеиногорске ранее неоднократно судимый 20-летний местный житель угнал «Тойоту» знакомого.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, парень попался довольно глупо - на выезде из города он не справился с управлением и съехал в кювет. С места аварии он ушел домой, где позже его задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России «Змеиногорский».

Змеиногорец пояснил правоохранителям, что машину он угнал после совместного распития алкоголя. Мужчина пригласил молодого человека к себе домой, но во время застолья быстро уснул. «Гость» взял ключи от машины и решил, что пока хозяин будет спать, он сможет покататься на его автомобиле. Он очистил машину и выезд от снега и скрылся.

Хозяин авто проснулся, заметил пропажу авто и сообщил в полицию. Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU