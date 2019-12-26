2019-12-26T11:20:12+03:00
Общество

В центре Барнаула встают трамваи из-за неубранного снега

Небольшие грузовики не могут разъехаться с трамваем из-за стихии
БОРЗОВ Денис
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Фото: Алексей МаксимцевФото: Алексей Максимцев
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Барнаульцы массово жалуются на плохую уборку снега на ул. Челюскинцев. В частности, на перекрестке с ул. Партизанской грузовые автомобили не могут подняться в горку. Из-за этого автомобилисты вынуждены объезжать их по встречной полосе. Уже не первый день это место «стоит», так как движение парализуется и в сторону центра города, и в сторону объездной.

При этом отмечается, что ул. Челюскинцев не чистят в принципе.

- Снег с обочины не убирали ни разу с начала зимы. Маленькие грузовики не могут с трамваем разъехаться, что уж говорить про большие фуры. На подъёме встают фуры, трамваи в обе стороны стоят, - рассказал барнаулец Алексей Максимцев.

В ближайших частных секторах улицы тоже давно не видели грейдеров. Например, жители ул. Правый берег пруда сообщают, что уже второй день регулярно застревают при выезде на ул. Челюскинцев, Мамонтова и в сторону «Арсидома». А очистительную технику они "видели только в прошлом году".

Пробка по ул. Челюскинцев от проспекта Строителей до Партизанской 26.12.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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