«На Волне»: в Барнауле появится новый жилой комплекс

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-26T11:05:01+03:00

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В конце января наступающего года Фонд имущества Алтайского края проведет аукцион, на котором разыграют право аренды земельного участка на ул. Власихинской, 65а. На этой земле можно строить многоквартирные дома (9 и более этажей). Участок продается почти за 56,5 млн рублей, срок аренды – 7 лет.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, земли находятся в довольно перспективном микрорайоне – между гипермаркетом «Лента» и торговым центром «Волна».

Со стороны леса участок граничит с большим садоводством «Мичуринцев», а также выходит на красную линию с проезжей частью. За «Лентой» уже достроены крупные жилые микрорайоны «Лазурный» и «Лазурный-2» со своими детскими садами, школами. Площадь выставленной на торги территории составляет почти 8 га, в которые при желании можно вписать большой жилой комплекс с несколькими высотными домами и всей инфраструктурой.

Рельеф у участка сложный. Земли частично огорожены, имеются навалы грунта, асфальт с бордюрами, песчано-гравийной смесью. Будущему инвестору придется еще отступить как минимум по 50 метров от торговых центров, чтобы соблюсти санитарно-защитную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU