Новым «промышленным вице-губернатором» станет Александр Климин

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-26T08:53:18+03:00

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Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин может стать зампредседателя правительства региона. На этой должности никто не работал с осени 2018 года.

Зампред правительства или, как его еще называют «промышленный вице-губернатор», руководит помимо министерства промышленности еще и Минстрой, Минтранс, а также управление по госрегулированию цен и тарифов, сообщает «Политсиб.ру».

В своем недавнем интервью губернатор Виктор Томенко говорил, что место «промышленного зама» должен занять человек, который давно проживает в Алтайском крае, и знает сильные и слабые стороны региона.

Примечательно, что в 2015 году против Климина было возбуждено уголовное дело по подозрению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По той же статье недавно был осужден глава Каменского района Федор Найден.

По сведениям правоохранителей, в 2014 году Климин, будучи главой Минпрома в Красноярске, «путем вынесения незаконного приказа необоснованно отказал руководителю ООО «Красноярская Металлургическая Компания» в выдаче лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов».

Климин вынес такой приказ из-за двух актов проверки компании, где имели место быть недостоверные сведения об отсутствии у ООО «КМК» законных оснований по пользованию земельным участком, необходимого оборудования, а также минимального штата работников, имеющих соответствующую квалификацию. Уголовное дело было на контроле у прокуратуры, но в итоге было закрыто.

Кстати, в старом составе кабинета министров должность «промышленного» вице-губернатора занимал Виктор Мешеряков. Он покинул госслужбу еще в конце осени прошлого года. В феврале Мещеряков стал исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU