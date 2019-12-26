2019-12-26T07:43:06+03:00
Общество

Осужденный из алтайской колонии принял участие во Всероссийском чемпионате по шахматам

Турнир такого уровня провели впервые за всю историю уголовно-исполнительной системы
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю.Фото пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю.
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24 декабря во ФСИН прошел финал чемпионата России по шахматам среди осужденных. Спортивное состязание такого уровня, масштаба и формата проводилось впервые за всю историю существования уголовно-исполнительной системы.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю, в финальной игре приняли участие победители региональных туров из 76 территориальных органов ФСИН России. Турнир проводился в режиме реального времени с использование игрового симулятора посредством современных средств цифровых технологий онлайн-игры.

Состав игроков был достаточно разнообразен и по возрасту, и по уровню мастерства. Например, самому старшему участнику турнира исполнился 81 год, самому молодому – 24.

Алтайский край в финале чемпионата представлял 53-летний Нажимиддин Эрнозаров. Шахматами. В первых двух партиях он одержал достаточно легкую победу, объявив мат королю соперника. А вот три последующие партии закончились поражением, засчитанным по результатам контрольного времени.

Тем не менее, как отметил сам Эрнозаров, даже само участие в финальных играх Всероссийского чемпионата стало для него победой. И не важно, что он проиграл, это событие в его жизни запомнится ему надолго.

Стоит отметить, что в играх чемпионата, включая все отборочные туры, приняло участие 15103 осужденных из 676 исправительных учреждений России. В Алтайском крае за право выхода в финал чемпионата боролись 611 осужденных в 14 учреждениях УИС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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