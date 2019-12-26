В Барнауле восстановили движение троллейбусов

СЕГОДНЯ 06:09 2019-12-26T06:09:43+03:00

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Движение троллейбусов по проспекту Ленина было восстановлено. Ранее водителям приходилось менять маршрут из-за временной поломки на линии.

Сегодня утром, 26 декабря, многим барнаульцам пришлось доезжать до работы с пересадками. Дело в том, что троллейбусы не могли проехать по проспекту Ленина из-за поломки и сворачивали в сторону вокзала. Горожанам пришлось пересаживаться в другой транспорт на площади Октября. Поэтому в автобусах и маршрутных такси было настолько много пассажиров, что все желающие не вмещались в транспорт и были вынуждены подолгу стоять на остановке.

- На линии был вырван провод из зажима. Сейчас все неполадки устранены, движение восстановлено в прежнем режиме, - сообщили в барнаульском «Горэлектротранс».

К слову, по информации сервиса «Яндекс.пробки» на 10 часов утра в Барнауле семибалльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU