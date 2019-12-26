В Бийске откроется центр рентгенохирургии

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-26T05:57:21+03:00

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В наукограде в начале 2020 года на базе Центральной городской больницы заработает центр рентгенохирургических методов диагностики. Новое отделение позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В год там планируется проводить до 300 экстренных рентген-эндоваскулярных вмешательств.

- Раньше пациентов, которые оказывались в сложной ситуации при остром коронарном синдроме, госпитализировали в учреждения Барнаула. Открытие такого центра позволит нам обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи и оказывать ее в Бийске, - пояснил главный врач ЦГБ города Сергей Некрасов.

Как сообщает «Бийский рабочий», новая операционная позволит спасать горожан от опасных заболеваний.

«Сердце нового отделения - рентген-операционная, в которой будут оказывать помощь пациентам, которые страдают от инфаркта миокарда и от нестабильной стенокардии. Здесь пациент подключается к системе мониторирования для диагностики. Получив всю необходимую информацию, анестезиологи, кардиологи и рентген-хирурги могут определить дальнейший план лечения», - рассказал эндоваскулярный хирург Денис Вашурин.

Центр будет укомплектован новейшим оборудованием. В новое отделение пригласили медиков из других городов. В будущем руководство планирует готовить собственные кадры, отправляя их на обучение в российские центры. Специалисты уже отработали схему действий при поступлении экстренных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU