Алтайские дорожники открыли для проезда две трассы и закрыли еще четыре

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-25T16:04:47+03:00

По-прежнему ограничено движение большегрузов и пассажирских автобусов по федеральным трассам

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В Алтайском крае изменилась дорожная ситуация: для проезда открыли две межрайонные трассы, но при этом закрыли еще четыре. Данные приводит Алтайавтодор.

Открыты для проезда дороги:

- К-02 («Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области»);

- К-17 («Барнаул — Павловск — Ребриха — Кулунда — граница с Республикой Казахстан).

С 17:30 закрыты дороги:

- К-14 («Мартыново — Тогул — Залесово);

- К-24 («Троицкое — Целинное»);

- К-05 («Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области).

С 18:30 закрыта дорога К-06 («Бийск — Белокуриха»).

Также по-прежнему ограничено движение большегрузов и пассажирских автобусов по федеральным трассам: Чуйскому тракту (Р256) от Барнаула до Бийска, а также А322 («Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан») полностью.

С утра закрыты трассы для всех видов транспорта:

- К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан»;

- К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда-Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска;

- К-18 «Алейск — Чарышское» (от Алейска до села Алексеевка Чарышского района);

- К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» (от Алейска до Усть-Пристани).

Движение будет восстановлено по мере улучшения погодной обстановки. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону +7 (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169. По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU