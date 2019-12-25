Реанимобиль с беременной женщиной застрял на заметенной трассе

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-25T14:55:14+03:00

На помощь к замерзающим выезжала машина с пожарными Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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В среду, 25 декабря, на заметенной трассе в Алтайском крае застряла машина с беременной женщиной в салоне. Жительницу Алейска с осложнениями направили в одну из клиник краевой столицы.

Днем на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Топчихинского района поступил звонок с просьбой о помощи. На спасение замерзающих людей отправились сотрудники пожарно-спасательной части №51.

- Женщину везли на реанимобиле в Барнаул, чтобы обеспечить ей там высококвалифицированную медицинскую помощь. Из-за сложной дорожной ситуации в какой-то момент машина не смогла продолжить движение и врачи обратились к нам. Произошло это на 93-ем километре трассы, недалеко от села Колпаково. Мы находились недалеко и быстро прибыли на место. Роженицу нужно было срочно доставить в медучреждение, продолжать путь при такой обстановке, в такую метель, было крайне рискованно. Спецмашина, следуя за нашим автомобилем, доехала до Топчихинской районной больницы. Мы, по сути, как проводники расчищали ей путь, ведь транспорта на дороге и обочинах немало, видимость очень плохая, а нам нужно было спешить, - рассказывает начальник части Евгений Шишкин.

К счастью, история закончилась благополучно. Женщину доставили до медиков. Все это время Пожарные были на связи с главврачом.

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ИСТОЧНИК KP.RU