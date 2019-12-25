18-этажный дом горел в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-25T11:02:08+03:00

Пожар в 18-этажном доме ликвидировали за 30 минут Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Более 70 человек были эвакуированы

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В среду, 25 декабря, в Барнауле произошел пожар в 18-этажной новостройке на улице Советской Армии.

Как сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, из дома спасатели эвакуировали более 70 человек.

Сообщение о задымлении на верхних этажах дома на улице Советской Армии, 71 поступило минувшей ночью.

- Поскольку здание высотное и любое возгорание может угрожать жизни и здоровью многих людей, на место случившегося были стянуты значительные силы и средства подразделений МЧС России. На место привлекли 42 человека из личного состава и 13 единиц техники, - отмечают в ведомстве.

Позже стала известна причина возгорания – кто-то поджег мусор на 17-м этаже. Огнеборцам пришлось проложить по лестничным маршам рукавную линию на большую высоту. ЧП было ликвидировано за полчаса. После чего жители дома смогли вернуться в свои квартиры. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU