18-этажный дом горел в Барнауле
В среду, 25 декабря, в Барнауле произошел пожар в 18-этажной новостройке на улице Советской Армии.
Как сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, из дома спасатели эвакуировали более 70 человек.
Сообщение о задымлении на верхних этажах дома на улице Советской Армии, 71 поступило минувшей ночью.
- Поскольку здание высотное и любое возгорание может угрожать жизни и здоровью многих людей, на место случившегося были стянуты значительные силы и средства подразделений МЧС России. На место привлекли 42 человека из личного состава и 13 единиц техники, - отмечают в ведомстве.
Позже стала известна причина возгорания – кто-то поджег мусор на 17-м этаже. Огнеборцам пришлось проложить по лестничным маршам рукавную линию на большую высоту. ЧП было ликвидировано за полчаса. После чего жители дома смогли вернуться в свои квартиры. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU