2019-12-25T05:43:06+03:00
Происшествия

Барнаулец отправился в колонию за избиения, похищения и насилие над девушками

Мужчина издевался над двумя близкими подругами
Анастасия Корягина
Поделиться:
Изменить размер текста:

23-летнего жителя Барнаула осудили за издевательства над двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней. Мужчина похищал их, избивал и насиловал. Всего ему вменили 12 преступлений, среди которых значатся также кража, в том числе паспорта, и принуждение к даче ложных показаний.

Как сообщает краевой Следком, весной 2017 года осужденный познакомился с 25-летней жительницей Барнаула, с которой через стал жить. Их отношения строились на жестокости: мужчина избивал девушку, а при любой ее попытке уйти угрожал убийством ее родителей и ребенка.

Осенью 2017 года он насильно поместил сожительницу в багажник своего автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль транспортного средства и поехал, волоча женщину по земле. Несколько раз потерпевшая предпринимала попытки обратиться с заявлением о насилии в органы полиции, и каждый раз сожитель вынуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления.

Девушка даже меняла место жительства, но мужчина находил ее и жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять денежные средства с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования потерпевшая рассказала следователям обо всех издевательствах.

В ходе следствия вскрылись несколько эпизодов преступлений, которые осужденный совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал.

Мужчину признали вменяемым, но нашли отклонения в виде склонности к агрессии и властности. В ходе расследования он признался во всех преступлениях, кроме насилия. Однако суд убедился в его вине и начначил ему 10,5 лет. В пользу потерпевшихвзыскали 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет материального ущерба бывшей сожительнице.

Читайте также:

На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку

Два первых половых сношения были между ними добровольными (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса
В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели
Барнаулец отправился в колонию за избиения, похищения и насилие над девушками
Барнаульцы станут больше платить за воду и канализацию
В Алтайском крае могут запретить снюсы раньше, чем в России
В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме
В пяти из семи зон Алтайского края понизятся тарифы на мусор
Барнаульцы вышли на пикет, защищая права детей-сирот
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассу
Бывшую вкладчицу «МММ» из Барнаула обманули еще раз
Альфа-Банк Барнауле открыл фитнес-клуб A-Sport
Глава региона эмоционально высказался о срыве сессии депутатов в Каменском районе
Пробки в Барнауле бьют недельные рекорды
На Алтае 7-летний мальчик упал в колодец и погиб
Алтай-Кокс подготовил для детей Заринска новогодние подарки
Иткульский спиртзавод выкупит шведская компания
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи
Какой будет погода на Новый год в Барнауле
В Алтайском крае стали больше правильно питаться и меньше есть колбасу
На ТЭЦ в Яровом восстановили необходимый запас топлива
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
Пожарные не дали погибнуть от холода пассажирам междугороднего автобуса
К СГК перейдет имущество предприятия «Энергетик»
Бийск купил главную газовую котельную города
В Алтайском крае появится новый мусорный полигон
Председателем Совета ректоров алтайских вузов избрали Андрея Маркова
На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку
Жителей Алтайского края интересуют рецепты на Новый год