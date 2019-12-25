Барнаулец отправился в колонию за избиения, похищения и насилие над девушками

СЕГОДНЯ 05:43 2019-12-25T05:43:06+03:00

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23-летнего жителя Барнаула осудили за издевательства над двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней. Мужчина похищал их, избивал и насиловал. Всего ему вменили 12 преступлений, среди которых значатся также кража, в том числе паспорта, и принуждение к даче ложных показаний.

Как сообщает краевой Следком, весной 2017 года осужденный познакомился с 25-летней жительницей Барнаула, с которой через стал жить. Их отношения строились на жестокости: мужчина избивал девушку, а при любой ее попытке уйти угрожал убийством ее родителей и ребенка.

Осенью 2017 года он насильно поместил сожительницу в багажник своего автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль транспортного средства и поехал, волоча женщину по земле. Несколько раз потерпевшая предпринимала попытки обратиться с заявлением о насилии в органы полиции, и каждый раз сожитель вынуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления.

Девушка даже меняла место жительства, но мужчина находил ее и жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять денежные средства с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования потерпевшая рассказала следователям обо всех издевательствах.

В ходе следствия вскрылись несколько эпизодов преступлений, которые осужденный совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал.

Мужчину признали вменяемым, но нашли отклонения в виде склонности к агрессии и властности. В ходе расследования он признался во всех преступлениях, кроме насилия. Однако суд убедился в его вине и начначил ему 10,5 лет. В пользу потерпевшихвзыскали 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет материального ущерба бывшей сожительнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU