2019-12-25T05:03:18+03:00
Общество

Барнаульцы станут больше платить за воду и канализацию

В 2020 году повысятся тарифы
Анастасия Корягина
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С 1 июля 2020 года «Барнаульский водоканал» повысится тарифы на воду и водоотведение для своих потребителей. Решение об этом приняли в краевом управлении по госрегулированию цен и тарифов.

Как сообщает «АиФ-Алтай», тариф на питьевую воду увеличится на 3,7% — с 20,96 рублей за кубометр до 21,74 рублей, а тариф на водоотведение — с 16,55 до 20,05 рублей (то есть, на 21%).

Дополнительнуюю информацию об изменении тарифов «Барнаульского водоканала» в следующем году можно найти в решениях управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов №488 и №490 от 19 декабря 2019 года.

Кроме того, решением №576 на 2020 год утвердили предельные уровни цен на тепловую энергию для барнаульцев. Из-за этого тарифы на тепло для многих могут вырасти до этих цифр. Так, например, предельная цена для потребителей компании СГК (АО «Барнаульская генерация») составляет 1 991,52 рубля при действующем тарифе 1 897,98 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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