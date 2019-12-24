В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-24T16:08:56+03:00

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В связи с сильным снегопадом дорожная техника на улицах Барнаула работает в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Сегодня, 24 декабря, в Барнауле начался сильный ветер и снегопад. По это причине МБУ «Автодорстрой» в ближайшие сутки для очистки дорог задействуют 258 единиц снегоуборочной техники. Отмечается, что 135 машин из этого числа будут работать в ночную смену (с 24 на 25 декабря). Также была привлечена наемная техника: фронтальные погрузчики, самосвалы, автогрейдеры.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники и соблюдать правила ПДД.

Напомним, на 25 и 26 декабря в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе в эти дни ожидается снег, метели, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 25-27м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы, местами сильная гололедица. В Барнауле 25 и 26 декабря синоптики прогнозируют сильный снег и метель, на дорогах гололедицу. Ветер будет 10-15 м/с, с порывами до 20 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU