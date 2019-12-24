В пяти из семи зон Алтайского края понизятся тарифы на мусор

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-24T14:06:04+03:00

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На 2020 год профильное управление установило единые тарифы на услугу по обращению для жителей Алтайского края. В итоге в 5 из 7 территориях региона произойдет снижение стоимости.

Со следующего года в Барнауле за услугу по обращению с ТКО жители в месяц будут платить 60,35 рублей с человека. Сейчас цена это 65,41 рублей. В остальных муниципальных образованиях Барнаульской зоны эта услуга снизится с 43,97 до 40,57 рублей с человека.

Стоит также отметить, что с 1 января по 30 июня 2020 года в Бийской зоне стоимость услуги по-прежнему составит 37,59 рублей с человека. А уже с 1 июля жителей ждет повышение до 43,06 рублей с человека. Похожая ситуация произойдет и в Заринской зоне. С 1 января тариф будет 40,41 рублей с человека, с 1 июля — 45,32 рублей с человека.

Цена услуги по обращению с ТКО в 2020 году в Алейской зоне понизится с 68,7 до 57,08 рублей за человека. В Славгородской зоне тариф уменьшат с 109,02 рублей за человека до 71,24 рубля.

Жители Каменской зоны в месяц будут платить 39,36 рублей с человека. Кстати, в декабре 2019 года предельная плата в этой зоне составляет 46,63 рублей за человека. А для рубцовчан плата за эту услугу в 2020 году составит 64,22 рублей за человека в месяц. Сейчас это 79,27 рубля с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU