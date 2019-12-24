Барнаульцы вышли на пикет, защищая права детей-сирот
Барнаульские политики провели пикет в защиту прав детей-сирот. Акция состоялась во вторник, 24 декабря. Участники пикета требовали предоставить законные квартиры детям-сиротам.
Как сообщили в пресс-службе реготделения ЛДПР, партийцы и сироты вышли к кинотеатру «Мир» с лозунгами: «Дайте сиротам крышу над головой!», «Не жмись, чиновник! Тебе есть, где жить!», «Сиротам дом не выделяешь – закон российский нарушаешь!», «Сиротам – квартиры, чиновников – к ответу!», «Сироты – не бомжи!», и другие.
Один из организаторов пикета поделился личной проблемой.
- Мы выиграли в суде у Регионального жилищного управления, нам должны были предоставить квартиру в Барнауле. Но с тех пор одни только обещания. Мы обращались уже во всевозможные инстанции, приезжал даже представитель следственного комитета из Москвы, но не нашел состава преступления, - отметил Николай Шорин.
Самому Николаю уже 27 лет. Государство должно было предоставить ему квартиру еще восемь лет назад. С тех пор барнаульцу предлагают переехать в Новоалтайск или Бийск, чтобы получить жилплощадь. Однако он уже длительное время проживает в Барнауле и не планирует уезжать в другой город, так как все его друзья находятся здесь, к тому же, он не хочет терять работу.
ИСТОЧНИК KP.RU