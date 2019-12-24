В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-24T13:31:01+03:00

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Из-за неблагоприятный погодных условий в Алтайском крае на неопределенный срок закрыли автодорогу А-322. Сейчас водителей просят быть внимательнее на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сегодня, 24 декабря, с 16-30 часов из-за сильного ветра и снега закрыли движения для любых видов транспорта на трассе А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан» (с 11 по 298 км). Это сделали в целях снижения рисков дорожно-транспортных происшествий. Специалисты отмечают, что движения восстановят по мере улучшения обстановки.

Также жителям Алтайского края рекомендуют не подвергать свою жизнь риску и воздержаться от дальних поездок. В случае острой необходимости выезда лучше воспользоваться железнодорожным транспортом. Если чрезвычайные ситуации на дороге все же возникнут, то нужно звонить по одному из телефонов – 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU