2019-12-24T12:36:20+03:00
Общество

Глава региона эмоционально высказался о срыве сессии депутатов в Каменском районе

Виктор Томенко назвал это «возмутительным событием»
Юлия ЕВГРАФОВА
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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Каменские депутаты 20 декабря сорвали очередную сессию. Именно по этой причине бюджет района на 2020 год так и не приняли. Произошедшее прокомментировал глава региона Виктор Томенко.

Сессия не состоялась потому, что на нее не пришло большинство депутатов, сообщают «Каменские известия». Бюджет района должны принять до 31 декабря, поэтому администрация Каменского района повторно направила в ходатайство о проведении внеочередной сессии.

Срыв сессии в Каменском районе также прокомментировал и губернатор Алтайского края. Виктор Томенко назвал это возмутительным событием. Он также добавил, что таким поведением депутаты продемонстрировали свое отношения к избирателям, правительству края, АКЗС и к самим себе.

- Так как именно таким поведением и формируется негативное, скептическое, а порой и просто равнодушное отношение к органам местного самоуправления в наших муниципалитетах. А ведь многое уже сделано. Серьезная поддержка территории запланирована и в 2020 году. Но если у района не будет бюджета, то краевые власти просто не смогут дальше ему помогать. Убеждён и требую, чтобы депутаты Каменского района вспомнили, для чего их собственно избирали, отодвинули в сторону свои личные сиюминутные политические интересы, немедленно провели внеочередную сессию и рассмотрели вопрос о бюджете района на 2020-й год и на период до 2022-го года, - сообщил Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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