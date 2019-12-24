2019-12-24T11:04:55+03:00
Происшествия

На Алтае 7-летний мальчик упал в колодец и погиб

Это произошло 22 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайские следователи выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла в Петропавловском районе. На днях в одном из сел семилетний мальчик провалился в канализационный люк и умер.

Это происшествие случилось днем 22 декабря в одном из сел Петропавловского района. Мужчина расчищал от снега территорию во дворе своего дома. В этот момент рядом с ним был 7-летний внук, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю. Потом мужчина обернулся и заметил, что мальчика нигде нет. Через непродолжительно время он увидел открытый канализационный люк, в колодце и лежал ребенок. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

К слову, сейчас проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте также: Поскользнувшаяся на крыльце бийчанка размозжила себе голову. А все потому, что управляющая компания халтурит

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-Банк Барнауле открыл фитнес-клуб A-Sport
Глава региона эмоционально высказался о срыве сессии депутатов в Каменском районе
Пробки в Барнауле бьют недельные рекорды
На Алтае 7-летний мальчик упал в колодец и погиб
Алтай-Кокс подготовил для детей Заринска новогодние подарки
Иткульский спиртзавод выкупит шведская компания
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи
Какой будет погода на Новый год в Барнауле
В Алтайском крае стали больше правильно питаться и меньше есть колбасу
На ТЭЦ в Яровом восстановили необходимый запас топлива
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
Пожарные не дали погибнуть от холода пассажирам междугороднего автобуса
К СГК перейдет имущество предприятия «Энергетик»
Бийск купил главную газовую котельную города
В Алтайском крае появится новый мусорный полигон
Председателем Совета ректоров алтайских вузов избрали Андрея Маркова
На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку
Жителей Алтайского края интересуют рецепты на Новый год