На Алтае 7-летний мальчик упал в колодец и погиб

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-24T11:04:55+03:00

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Алтайские следователи выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла в Петропавловском районе. На днях в одном из сел семилетний мальчик провалился в канализационный люк и умер.

Это происшествие случилось днем 22 декабря в одном из сел Петропавловского района. Мужчина расчищал от снега территорию во дворе своего дома. В этот момент рядом с ним был 7-летний внук, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю. Потом мужчина обернулся и заметил, что мальчика нигде нет. Через непродолжительно время он увидел открытый канализационный люк, в колодце и лежал ребенок. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

К слову, сейчас проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU