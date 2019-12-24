Иткульский спиртзавод выкупит шведская компания

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-24T10:18:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В планах у шведской компании Marussia Beverages в январе 2020 года завершение сделки по покупке Иткульского спиртзавода. Об этом на прошедшей 23 декабря пресс-конференции рассказал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

По словам Большакова, Иткульский спиртзавод продолжает свою работу. На предприятии работает 284 человека, хотя часть из них не загружены работой, пишет «Амител». Несмотря на это, в 2019 году завод закупил зерно и произвел 20 тысяч декалитров спирта, а в октябре начал разливать водку. Также отмечается, что у предприятия нет долгов по налогам и зарплатам.

Сейчас с компанией Marussia Beverages продолжаются переговоры. Они планируют решить комплекс вопросов. Например, нужна реструктуризация долгов в банках. Также необходимо получить разрешение на розлив водки под определенными торговыми марками, право на которые принадлежит другим собственникам.

- Переговоры ведутся. Мы надеемся, что в первом месяце нового года это все завершится, и мы будем рады видеть нового инвестора и работающий завод, - сказал Александр Большаков.

ИСТОЧНИК KP.RU