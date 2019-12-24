В Алтайском крае стали больше правильно питаться и меньше есть колбасу

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-24T08:34:08+03:00

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В Алтайском крае за шесть лет (с 2012 по 2018 год) объем производства колбасы сократился почти в два раза. По мнению специалистов, жители региона просто стали выбирать более полезные продукты. Об этом на пресс- конференции 23 декабря сказал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

По итогам прошедших 11 месяцев этого года продукции было отгружено на 107 млрд рублей. Таким образом, в сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года, пищевая промышленность региона прибавила 22%.

Специалисты также отметили, что почти все группы продуктов показали положительную динамику. Так производство мяса выросло на 5%. А вот колбасы в регионе стало меньше. С 2012 по 2018 год объем производства колбасных изделий сократился с 26,7 тысячи тонны до 15 тысяч тонн. Это связывают с переходом населения на правильное питание и снижением платежеспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU