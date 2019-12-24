На ТЭЦ в Яровом восстановили необходимый запас топлива

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-24T07:46:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас запасы угля на ТЭЦ в Яровом соответствуют нормам. Там хранится около 6 тысяч тонн топлива. Этой информацией на оперативном совещании в правительстве региона поделился министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

Он отметил, что с учетом температуры окружающей среды работают два котлоагрегата, а еще один находится в резерве. Также Климин заверил, что температура теплоносителя находится в пределах графика регулирования. Специалисты учитывают скорые изменения погодных условий (к концу недели в регионе похолодает до минус 25 градусов). Поэтому ситуацию все время держат на контроле.

Напомним, осенью на ТЭЦ в Яровом произошло целых две крупные аварии. В результате этих ЧП жители замерзали в своих домах. По решению краевых властей с 22 ноября в городе был введен режим ЧС. Он действует до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU