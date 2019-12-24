СЕГОДНЯ 06:39 2019-12-24T08:48:13+03:00

В алтайском отделении Пенсионного фонда сообщили, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года

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В отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю рассказали, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года.

В частности, повышение получат неработающие пенсионеры, а также те, кто уволился до сентября 2019 года (или в сентябре). Сейчас у неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии составляет 13 821 рубль. После индексации он увеличится до 14 730 рублей - то есть на 6,6%. Однако, как уточнили в ведомстве, прибавка у каждого будет индивидуальной.

- Чем выше заработок, страховые взносы, стаж, количество индивидуальных коэффициентов, тем больше пенсия и, соответственно, больше прибавка к ней, - пояснили специалисты.

Что касается работающих пенсионеров, то они получат прибавку на четвертый месяц после увольнения.

Отмечается, что в Алтайском крае проживает более 758 тыс. пенсионеров, 568 909 тыс. из них - неработающие пенсионеры.

Кстати

Если пенсионер пропустил какие-то индексации из-за работы, то их также учтут. Например, человек работал и поэтому пропустил минувшую январскую индексацию страховой пенсии на 7,05%, а потом уволился в сентябре 2019-го. В этом случае в январе следующего года его пенсию увеличат на 7,05, а потом еще на 6,6 процентов.

Повышенную пенсию в таком случае выплатят в январе, а за октябрь-декабрь сделают доплату.

ИСТОЧНИК KP.RU