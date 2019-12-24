Пожарные не дали погибнуть от холода пассажирам междугороднего автобуса

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-24T06:28:32+03:00

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Напряженное время началось на трассах Алтайского края с наступлением зимы. Оперативные бригады готовы в любое время выехать на помощь застрявшим или замерзающим на дороге людям. Так произошло и в ночь на вторник, 24 декабря.

На трассе Романово – Завьялово сломался автобус и под угрозой гибели оказались его пассажиры и водители.

- Сообщение о случившемся поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 4:50. Пассажирский автобус следовал маршрутом из Белокурихи в Яровое и остановился по причине поломки примерно в 19 километрах от нашей части. Прибыв на место, я обнаружил, что в вышедшем из строя транспортном средстве находятся пять пассажиров и два водителя. На улице было примерно -15 с ветром, отопление не работало, люди замерзали и их нужно было эвакуировать… - рассказывает Евгений Пуртов, заместитель начальника пожарно-спасательной части № 83 (Романовский район).

К счастью для всех, все закончилось благополучно: пассажиров доставили на завьяловскую автостанцию, где они остались дожидаться другого автобуса, а водителям помогли наладить сломавшийся транспорт, после чего они также продолжили движение.

ИСТОЧНИК KP.RU