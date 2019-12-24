К СГК перейдет имущество предприятия «Энергетик»

СЕГОДНЯ 05:49 2019-12-24T09:03:10+03:00

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СГК 23 декабря подписала концессионное соглашение с администрацией Барнаула на объекты теплоснабжения, которые находятся в муниципальной собственности. До конца 2032 года компании передадут в управление имущество МУП «Энергетик».

Имущество МУП «Энергетик» участвует в двух направлениях деятельности – это водоснабжение-водоотведение, а также теплоснабжение. Согласно подписанному документу, СГК под свой контроль заберет только второе направление. В итоге до конца 2032 года компании перейдут около 200 километров тепловых сетей и 35 котельных.

За эти годы СГК в рамках подписанного концессионного соглашения вложит в инфраструктуру больше 644 млн рублей. На эти деньги проведут работы по переводу потребителей 3 котельных на теплоснабжение от ТЭЦ, автоматизации и переводу 13 котельных на газ, а также по реконструкции тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов, бойлерных и насосных станций, зданий производственных объектов.

Кстати, это уже третье по счету концессионное соглашение, которое заключает СГК в регионе. Первые два документа были подписаны в 2017 году с администрациями Барнаула и Рубцовска. Стоит отметить, что вместе с активами МУПа на работу в СГК перейдет большая часть сотрудников (рабочий и управленческий персонал). Интеграция уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU