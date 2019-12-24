Бийск купил главную газовую котельную города

СЕГОДНЯ 05:36 2019-12-24T05:36:06+03:00

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Теперь зареченская котельная №6 в Бийске принадлежит муниципалитету. По мнению власти, это стало одним из шагов для дальнейшего создания в городе единой цены с равными тарифами для всех горожан, сообщает «Бийский рабочий».

В ближайшие годы планируется передать условиях концессионного соглашения малые котельные СГК, которая сейчас владеет Бийской ТЭЦ. Этих котельных в Бийске 30, из них половина абонентов малых котельных относят к газовой котельной №6. До этого она принадлежала не городу, а «Росгазификации». Получается, что ее брали в аренду за 62 млн рублей в год. Вопрос о выгоде покупке этой котельной поднимался не один раз.

- При этом цена на тепловую энергию для потребителей формируется не через тарифы, а через свободное ценообразование, ограниченное предельным уровнем. На такую схему уже перешли Барнаул и Рубцовск. Для краевой столицы, например, пообещали ежегодный рост стоимости гигакалории не больше, чем на уровень инфляции плюс 2 процентов, - сообщает издание.

Поэтому в Бийске также должно произойти выравнивание перед ростом счетов на коммуналку. Для абонентов малых котельных такой переход будет выгодным (у них сумма за тепло в два раза выше, чем у абонентов ТЭЦ). А вот тем, кто относится к Бийской ТЭЦ новая схема может не понравиться. Для них тарифы вырастут, но на сколько, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU