2019-12-24T04:16:32+03:00
Общество

Председателем Совета ректоров алтайских вузов избрали Андрея Маркова

Он является ректором АлтГТУ
Юлия ЕВГРАФОВА
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Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай теперь возглавляет ректор АлтГТУ Андрей Марков. Такое решение было принято единогласно на очередной встрече руководителей высших учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства края.

До этого Марков был исполняющим обязанности председателя Совета после отставки бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. Он поблагодарил своих коллег за оказанное доверие и поделилась своими планами.

- Должность председателя - это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края, - отметил Андрей Марков.

Кстати, также был выбран его заместитель. Им стала ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Людмила Мокрецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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