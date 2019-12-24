Председателем Совета ректоров алтайских вузов избрали Андрея Маркова
Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай теперь возглавляет ректор АлтГТУ Андрей Марков. Такое решение было принято единогласно на очередной встрече руководителей высших учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства края.
До этого Марков был исполняющим обязанности председателя Совета после отставки бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. Он поблагодарил своих коллег за оказанное доверие и поделилась своими планами.
- Должность председателя - это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края, - отметил Андрей Марков.
Кстати, также был выбран его заместитель. Им стала ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Людмила Мокрецова.
ИСТОЧНИК KP.RU