Жителей Алтайского края интересуют рецепты на Новый год

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-23T15:12:47+03:00

Рецепты на Новый год – один из популярных запросов в Яндексе

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Накануне праздника жители Алтайского края все чаще вбивают в поисковике «рецепты на Новый год». Об этом свидетельствуют данные службы статистики запросов пользователей Яндекса. В частности, за сутки такие слова в поисковую строку ввели 17 раз.

А вот на минувшей неделе, 16-22 декабря, жителей края очень интересовали новогодние каникулы. Они спрашивали у Яндекса о праздничных днях в январе 2020 года и уточняли, рабочим или выходным днем является 31 декабря. Кроме того, был популярным запрос о новогодних поделках, а тема «поздравления с Новым годом» до сих пор держится в топе.

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ИСТОЧНИК KP.RU