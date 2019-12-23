2019-12-23T14:12:10+03:00
Общество

Поскользнувшаяся на крыльце бийчанка размозжила себе голову

А все потому, что управляющая компания халтурит
Иван ОЛЕКСЮК
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В сообществе «Инцидент Бийск» местная жительница пожаловалась на работу управляющей компании. Лед на крыльце стал причиной серьезной травмы головы. Все произошло в понедельник, 23 декабря.

- Сегодня около 9 часов утра, выходя из подъезда пер. Владимира Мартьянова 63/1 на оледенелое крыльцо, упала. Наложены швы на голове. Дворник появился после моего звонка в УК «Химик». За что мы платим? Ничего не чистится, лёд на крыльце у подъездов не ликвидируется. УК ждут трупов? – пишет возмущенная дама.

- Разбирайтесь, можете вообще в суд подать на этот случай. Все нужно делать самому, особенно в России, где организации выполняют обязанности спустя рукава, - советуют ей горожане.

Кстати, по сообщениям прокуратуры в течение года, случаи, когда удается отсудить компенсацию за подобные травмы, не редки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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