2019-12-23T13:41:11+03:00
Спорт

В Барнауле прошла презентация журнала проекта «Герои с нашего двора»

Журнал планируют выпускать регулярно
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Герои с нашего двораГерои с нашего двораФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сегодня, 23 декабря, в Барнауле презентовали журнал проекта «Герои с нашего двора». Основная цель проекта - рассказать о юных чемпионах.

На мероприятии собрались участники проекта, координатор Анна Серова, а также представитель губернатора и правительства края в АКЗС Стелла Штань, депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Стелла Штань отметила, что партия «Единая Россия» регулярно поддерживает все проекты, реализуемые в крае. А Денис Голобородько добавил, что проект теперь рассказывает не только о спортсменах, но и талантливых артистах.

- Сегодня здесь находятся герои с наших барнаульских дворов, и дворов всего края. И самое главное, что мы теперь рассказываем о героях не только из сферы спорта, но и культуры. Региональный исполком партии и региональное отделение партии сегодня настроены, чтобы те ребята, которые уже добились результатов в спорте и культуре, и те, кто в будущем добьется результатов, были на улицах нашего города. Продолжайте свои начинания, и я уверен, что наши встречи в конце года станут доброй традицией, - сказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».

Координатор проекта «Герои с нашего двора» Анна Серова рассказала, что участниками являются свыше 650 человек. Вместить всех в один журнал не вышло, но планируется сделать издание регулярным.

- Проект реализуется в Алтайском крае уже на протяжении двух лет. В проекте задействовано 650 участников. И это уже история не только про баннеры, но про что-то большее. На декабрь 2019 года проект реализовывается в 18 регионах РФ, а также в Сербии и Украине, - подчеркнула Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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