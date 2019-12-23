Средняя зарплата в Алтайском крае составила 28 266 рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-23T13:35:48+03:00

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Органы статистики Алтайского края сообщили о росте зарплат. По итогу октября она составила 28 266 рублей. Это на два процента больше, чем в этом сентябре.

Больше всего зарабатывают сотрудники, обслуживающие такую позицию в списке Крайстата, как деятельность трубопроводного транспорта – 65 455 рублей. Следом идут железнодорожные перевозки – 56 540 рублей. Меньше всего – около 12 тыс. рублей - зарабатывают граждане, занятые на производстве изделий из кожи.

Еще одно ведомство, Новосибирскстат, опубликовал итоги по Сибири за десять месяцев этого года. Согласно им, средняя зарплата в крае составила 27046, это самый низкий показатель среди десяти соседних регионов.

Больше всего люди получают в среднем 48 302 рубля. В Новосибирской области, до которой ехать около 250 километров, средняя зарплата почти на 10 тыс. больше, чем в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU