2019-12-23T16:07:15+03:00
Происшествия

На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку

Два первых половых сношения были между ними добровольными
Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае осудили 22-летнего мужчину за преступления прошлых лет. В 2015 году в республиканском селе Торучак 18-летний местный житель изнасиловал 13-летнюю девочку.

А весной 2016 года с этой же девочкой дважды были совершены половые сношения, но уже по обоюдному согласию.

Как сообщает республиканский СУ СК, переехав жить в Горно-Алтайск, обвиняемый, находясь 12 марта 2019 года в одном из частных жилых домов по улице Фурманова присматривал за пятилетней девочкой. Ребенок болел и не ходил в детсад, а мать была на работе. Используя беспомощное состояние потерпевшей, совершил с ней иные действия сексуального характера.

Его обвинили по нескольким статьям об изнасиловании, сношении с лицом не достигшим 14-летия и насильственные действия сексуального характера.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку
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