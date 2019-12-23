2019-12-23T15:07:12+03:00
Общество

На Алтае заявили о стабилизации темпов распространения ВИЧ

Такую тенденцию заметили за последние три года
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае наблюдается тенденция по стабилизации распространения ВИЧ. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Долгова.

- С начала года было охвачено диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных 82% от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека. Также химиопрофилактику во время беременности получили 96,7% женщин и 100% новорожденных, полную трехэтапную химиопрофилактику - 97,6% пар мать – дитя, - сообщает официальный сайт региона.

Сейчас разработан и утвержден выездной план профилактических мероприятий. Между краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом и МСЧ-22 ФСИН России по Алтайскому краю подписан план комплексных мер по социальной реабилитации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

целью государственной стратегии является предупреждение развития эпидемии путем снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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