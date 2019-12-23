72-летнему курильщику, из которого погиб инвалид, дали условный срок

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-23T11:27:36+03:00

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История гибели 86-летнего пенсионера с инвалидностью получила свое логичное завершение. Бросившего окурок 72-летнего курильщика, из-за которого начался пожар, осудили, правда, дали условный срок.

Виновник трагедии подавал на апелляцию, но приговор Ленинского районного суда Барнаула за причинение смерти по неосторожности оставили без изменения.

Напомним, трагедия произошла в мае этого года. Непотушенная сигарета попала в квартиру этажом ниже. На балконе, а затем и в комнате начался пожар. Как ранее писал региональный Следком, в силу возраста и состояния здоровья мужчина не смог вовремя покинуть жилище. Позже его доставили в больницу, где спустя некоторое время он скончался от отравления окисью углерода и ожога верхних дыхательных путей.

- Осужденный вину признал, раскаялся в содеянном. Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы, удовлетворены гражданские иски потерпевшей на сумму, превышающую 500 тыс. рублей, - сообщила прокурор апелляционного отдела Татьяна Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU