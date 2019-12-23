14 тысяч кубометров снега убрали с дорог Барнаула

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-23T10:46:06+03:00

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За выходные с барнаульских дорог вывезли 14 тыс. кубометров снега. На улицах работали до 200 единиц снегоуборочной техники в сутки. Сегодня дороги чистят 75 единиц техники, а 121 дорожный рабочий вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки и лестницы.

- Вывоз снега продолжается с проспектов Ленина, Калинина, Комсомольского, улиц А.Петрова, Малахова, Э.Алексеевой, Сизова, 8 Марта, Северо-Западной, Титова, П.Сухова, Павловского тракта и других, - сообщает мэрия. Кроме того, продолжаются работы по плановой расчистке тротуаров от снега.

После жалоб жителей на засыпанные снегом тротуары сформированы еженедельные планы уборки с учетом заявок горожан. На этой неделе работы по очистке и вывозу снега запланированы на 26 участках тротуаров, также дорожная служба в ежедневном режиме продолжит работы по прометанию тротуаров с помощью тракторов.

Сегодня работы будут проведены на улицах Червонной в границах улиц Бехтерева и проспекта Ленина, Дзержинского на участке от улицы Герцена до Полевой, Советской в границах проспектов Ленина и Комсомольского, Молодежной от проспекта Ленина до площади Сахарова, Павловском тракте в районе Южного путепровода.

ИСТОЧНИК KP.RU