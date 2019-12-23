2019-12-23T10:41:57+03:00
Общество

В Барнауле создадут детсад для малышей с диабетом

Там будет постоянно находиться медработник
САПОЖКОВА Александра
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Детский садДетский садФото: Олег УКЛАДОВ
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Власти пообещали создать в Барнауле детсад для воспитанников, больных диабетом. Напомним, с таким требованием выступил общественник Вадим Жигульский. Его сын страдает этим заболеванием, и мальчику требуется особый уход, но в обычных дошкольных учреждениях воспитатели не могут его дать.

По словам мужчины, ребенку с диабетом в течение дня необходимо измерять сахар в крови, по таблице подсчитывать количество употребляемых углеводов, вводить эти данные в инсулиновую помпу (она выглядит, как пейджер).

К решению вопроса он подключил СМИ и ряд ведомства. И в итоге было принято положительное решение. Правда, сначала это будет не отдельное учреждение, а только специальная группа в детсаду, который сдадут весной 2020 года.

- Такие гарантии я получил на встрече в региональном Минздраве, на которой, помимо представителей этого министерства, присутствовали уполномоченный по правам детей при губернаторе Ольга Казанцева и прокурор Евгений Панкратов, - сообщил Жигульский на странице в Фейсбуке.

В этой группе будет постоянно находиться медработник, прошедший специальное обучение. Предполагается, что заработная плата у этого специалиста будет достойная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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